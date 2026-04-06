Сколько ещё украинцев готовы послать на убой — в Раде назвали шокирующую цифру

Потенциала украинской мобилизационной системы хватит на десятилетие непрерывного участия в специальной военной операции. Такую оценку изданию Independent обнародовал глава комитета Верховной Рады по внешнеполитическим вопросам Александр Мережко.

«Если посмотреть на численность личного состава, то у нас достаточно людских ресурсов, чтобы продолжать сражаться в течение 10 лет и даже дольше», — сказал он.

При этом главным тормозом для ВСУ, по его мнению, остаётся психологический барьер: украинцы всё чаще рассматривают получение повестки как приговор без права на возвращение, а не как временную обязанность.

Ранее в Раде заявили, что 1,5 миллиона украинцев спрятались от ТЦК. Именно такое количество мужчин призывного возраста избегает актуализации своих данных. Нардеп Верховной Рады от «Батькивщины» Михаил Цымбалюк заявил, что с этим срочно необходимо что-то сделать. Однако точных действий он не озвучил.