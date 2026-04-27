Несколько солдат ВСУ погибли от «дружеского огня», пытаясь контратаковать российских военных в Купянске. По данным SHOT, бардак в командовании отдельных групп противника привёл к тому, что штурмовики постреляли своих же дроноводов.

Несколько наёмников двигались к Купянску ночью, но в районе Радьковки наткнулись на группу военных. Завязалась перестрелка, в ходе которой погибли и пострадали несколько человек с обеих сторон. Позже выяснилось, что это были украинские мобилизованные, которые разворачивали мобильную группу операторов дронов. Почему наёмники о них не знали, неизвестно.

За происходящим наблюдали российские операторы FPV-дронов. После этой перестрелки они атаковали противника БПЛА, обратив всех в бегство.

А ранее на направлении действий группировки «Запад» экипаж основного боевого танка Т-90М «Прорыв» ликвидировал укреплённый опорный пункт противника. Поражение ВСУ наносилось с закрытой огневой позиции, а точные координаты цели боевой машине передал расчёт разведывательного беспилотника, который вёл длительное наблюдение за объектом.