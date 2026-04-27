26 апреля, 23:28

«Заряжаем и добиваем»: ВС РФ достигли «прорыва» во взаимодействии танков и дронов

На СВО танк «Прорыв» уничтожил окопавшихся боевиков ВСУ с максимальной дистанции

Обложка © GigaChat / Life.ru

На направлении действий группировки «Запад» экипаж основного боевого танка Т-90М «Прорыв» ликвидировал укреплённый опорный пункт противника. Поражение ВСУ наносилось с закрытой огневой позиции, а точные координаты цели боевой машине передал расчёт разведывательного беспилотника, который вёл длительное наблюдение за объектом.

Благодаря грамотному использованию особенностей рельефа местности «Прорыв» работал по типу ствольной артиллерии, ведя стрельбу с расстояния в десять километров. Такой метод позволил танкистам ВС РФ задействовать максимальную дальность своего орудия и оставаться незамеченными для ответного огня. Поражение цели было достигнуто всего тремя выстрелами фугасными боеприпасами.

В результате точного удара был разрушен сам опорный пункт, а такжевыведено из строя максимально возможное количество живой силы, находившейся на позициях в тот момент. Столь высокая эффективность огня стала прямым следствием работы дронов, которые несколько дней подряд дежурили над районом предстоящей атаки.

«Противник зачастую не просто окапывается, а подготавливает позиции. Иногда боевики закапывают бетонные ДОТы, которые сложно пробить. Но если с первого раза не пробиваем, то заряжаем и добиваем», — рассказал телеканалу «Звезда» начальник штаба танкового батальона с позывным «Подхват».

Ранее танкисты Южной группировки войск прямым попаданием в окно ликвидировали до восьми военных ВСУ на константиновском направлении. По словам командира, танк должен был совершить один точный выстрел в окно здания, где укрывался противник.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Борис Эльфанд
