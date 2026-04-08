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Опубликовано 8 апреля, 13:02
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«Горели, но отработали»: Экипаж российского танка выжил после удара снарядом Leopard на СВО

Танкист Флеш рассказал, как экипаж продолжил бой после попадания снаряда Leopard

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российский танкист с позывным Флеш рассказал, что его экипаж продолжил выполнять боевую задачу даже после попадания снаряда вражеской техники Leopard. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда».

Машина выезжала на прямую наводку. Снаряд попал в башню со стороны наводчика, в динамическую защиту. Струя ушла в двигатель, тот загорелся.

«Мы горели, дальше поехали, отработали свой БК и с горящим двигателем уехали назад», — рассказал Флеш. Он подчеркнул, что российские танки хорошо защищены и всегда вывозят экипаж.

Бойцы 103-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки действуют в районе Константиновки. Они наносят удары по укреплённым позициям ВСУ в частном секторе и лесополосах с закрытых огневых позиций. По словам танкиста, точность вооружения позволяет уничтожать опорные пункты, которые не могла взять пехота.

«У них разброс в 100 метров, у нас разброс в 10 метров. То есть каждый второй снаряд ложится в цель», — отметил он.

В современных условиях танки остаются главной мишенью для дронов-камикадзе, поэтому экипажи постоянно меняют позиции. Для дополнительной защиты используют специальный антидроновый обвес, который военные называют «медузой». Российские подразделения продолжают продвигаться, ведя бои в городской застройке и нарушая логистику противника.

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А ранее Life.ru писал, что танк Leopard и ЗРК Raven ВСУ стали новыми «жертвами» точных ударов Армии России. Кроме того, потери украинских войск составили свыше 335 солдат, уточнили в Минобороны РФ.

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Дарья Нарыкова
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