Российский танкист с позывным Флеш рассказал, что его экипаж продолжил выполнять боевую задачу даже после попадания снаряда вражеской техники Leopard. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда».

Машина выезжала на прямую наводку. Снаряд попал в башню со стороны наводчика, в динамическую защиту. Струя ушла в двигатель, тот загорелся.

«Мы горели, дальше поехали, отработали свой БК и с горящим двигателем уехали назад», — рассказал Флеш. Он подчеркнул, что российские танки хорошо защищены и всегда вывозят экипаж.

Бойцы 103-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки действуют в районе Константиновки. Они наносят удары по укреплённым позициям ВСУ в частном секторе и лесополосах с закрытых огневых позиций. По словам танкиста, точность вооружения позволяет уничтожать опорные пункты, которые не могла взять пехота.

«У них разброс в 100 метров, у нас разброс в 10 метров. То есть каждый второй снаряд ложится в цель», — отметил он.

В современных условиях танки остаются главной мишенью для дронов-камикадзе, поэтому экипажи постоянно меняют позиции. Для дополнительной защиты используют специальный антидроновый обвес, который военные называют «медузой». Российские подразделения продолжают продвигаться, ведя бои в городской застройке и нарушая логистику противника.