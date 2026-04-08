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Опубликовано 8 апреля, 10:19

Танк Leopard и ЗРК Raven стали новыми «жертвами» точных ударов ВС РФ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» точным попаданием подбили немецкий танк Leopard и британский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Raven, потери ВСУ составили свыше 335 солдат. Такие данные за последние сутки приводит Минобороны России.

«Потери украинских вооружённых формирований составили более 335 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 3 боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс Raven производства Великобритании и 9 автомобилей», — указано в тексте.

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Ранее сообщалось, что российские военные нанесли серию мощных ударов по украинским заводам, выпускавшим системы управления и запчасти для крылатых ракет ВСУ, а также под огонь попали пункты размещения солдат противника и наёмников в 153 районах.

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Татьяна Миссуми
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