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Опубликовано 8 апреля, 04:44

Минобороны: 73 беспилотника нейтрализованы за 11 часов

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны отразили мощную атаку с воздуха. За 11 часов – с вечера 7 апреля до утра 8 апреля – дежурные расчёты уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Целями для украинских дронов стали сразу несколько регионов. Беспилотники пытались атаковать объекты на территориях Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Кроме того, дроны были замечены и нейтрализованы над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Ранее Life.ru писал, к чему приводят такие атаки. В Брянской области под удар дронов-камикадзе попало село Демьянки, где ранения получил сотрудник «Брянскэнерго», а также были повреждены два специализированных автомобиля.

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Юния Ларсон
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