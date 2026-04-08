Сотрудник «Брянскэнерго» пострадал при атаке беспилотников ВСУ

Вооружённые силы Украины атаковали Брянскую область. Под удар попало село Демьянки Стародубского муниципального округа. Там отражали налёт дронов-камикадзе. В результате атаки ранения получил сотрудник энергетической компании. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник «Брянскэнерго», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Мужчине оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме этого, во время налёта повреждены два специализированных автомобиля. На месте происшествия уже работают специалисты оперативных служб.