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Опубликовано 8 апреля, 03:54

Сотрудник «Брянскэнерго» пострадал при атаке беспилотников ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины атаковали Брянскую область. Под удар попало село Демьянки Стародубского муниципального округа. Там отражали налёт дронов-камикадзе. В результате атаки ранения получил сотрудник энергетической компании. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник «Брянскэнерго», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Мужчине оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме этого, во время налёта повреждены два специализированных автомобиля. На месте происшествия уже работают специалисты оперативных служб.

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Ранее в МО РФ сообщили о 15 уничтоженных украинских беспилотниках. Дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Ленинградской областей.

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Лия Мурадьян
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