«Сложная цель на поле боя»: Т-90М назван самым продвинутым танком в мире
Российский танк Т-90М признан самым продвинутым среди современных аналогов. К такому выводу пришли эксперты Центра анализа мировой торговли оружием, говорится в журнале «Национальная оборона».
В аналитическом обзоре отмечается, что машина обладает высоким уровнем защиты и мощным вооружением. Специалисты подчеркивают, что танк Т-90М обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века. Также указывается, что боевая система оснащена современными прицелами, которые позволяют командиру получать полную информацию о ситуации и управлять вооружением.
Отдельно отмечена универсальность платформы. На её базе создано множество видов техники, включая инженерные и боевые машины. По данным аналитиков, новые модификации легче западных аналогов на 15–20 тонн, при этом сохраняют высокий уровень защиты и более крупный калибр орудия. Эксперты добавляют, что с учётом современных средств защиты танк остается сложной целью на поле боя.