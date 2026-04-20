Сквозь взрывы и болота: У инженера нашли неизвестные кадры с танком Т-90С в джунглях
«Уралвагонзавод» рассекретил редкие кадры испытаний Т-90С в джунглях Малайзии
Обложка © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ
Концерн «Уралвагонзавод» опубликовал редкие архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проведённых в джунглях Малайзии. Видео, как уточняется, было обнаружено на старой видеокассете одного из инженеров-испытателей, работавших с экспортной версией машины.
На записи показаны испытания в экстремальных условиях: температура воздуха достигала +40 градусов, высокая влажность и сложный рельеф с болотами и густыми тропическими зарослями. Танк проходил участки, которые традиционно считаются малопригодными для такой техники.
Уралвагонзавод показал редкие кадры испытаний танка Т-90С в джунглях. Видео © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ
После тестов в Малайзии машина совершила марш-бросок протяжённостью около 1300 километров. Эти испытания стали частью масштабной программы проверки Т-90С в разных климатических условиях.
Танк также испытывали в индийской пустыне Тар, где он работал в условиях жары, муссонов и высокогорья, а также в Саудовской Аравии — при температурах свыше 50 градусов и в абразивных песках. В концерне подчеркнули, что Т-90С подтвердил способность эффективно функционировать в самых сложных климатических условиях.
Ранее российские инженерные войска получили новую универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ), созданную концерном «Уралвагонзавод». По заявлению разработчиков, эта техника не имеет мировых аналогов по совокупности характеристик и способна заменить три специализированные машины: БРЭМ, ИМР и БМР.
