ВСУ неделю пытались уничтожить российский танк – и всё безуспешно

Украинские силы в течение целой недели пытались уничтожить российский танк, обнаруженный на закрытой огневой позиции, потратив на это около 50 дронов. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель командира танкового батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Маэстро».

По его словам, машина вела огонь по целям, после чего была выявлена противником. ВСУ направили десятки дронов разных типов, чтобы уничтожить танк.

«В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре «Бабы-Яги», — сообщил он.

Несмотря на интенсивные атаки, техника сохранила боеспособность. Этому способствовала выстроенная система защиты позиции. Когда активность ударов снизилась, экипаж сменил место. По словам военного, сейчас расчёт продолжает выполнять задачи.

А ранее российский танкист с позывным Флеш рассказал, что его экипаж продолжил выполнять боевую задачу даже после попадания снаряда вражеской техники Leopard.