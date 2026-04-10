Сводка СВО 10 апреля: Путин объявил пасхальное перемирие, Кривая Лука под ударом, ВСУ бегут у Новодмитровки, НАТО отказало Украине

Армия России продвигается в Сумской области, операторы БПЛА усложнили жизнь ВСУ в Константиновке, Зеленский хочет встретиться с Путиным, Кремль объявил о пасхальном перемирии — дайджест Life.ru. 9 апреля, 21:07 8081 8081 Армия России продвинулась в Сумской области и ДНР. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Пасхальное перемирие: приказ Путина с 11 по 12 апреля

Верховный главнокомандующий России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову отдано указание остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие начнёт действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Москва надеется на то, что Киев последует её примеру, однако российским войскам поручено быть готовыми пресекать возможные провокации со стороны ВСУ. В 2025 году российская сторона также объявляла перемирие на Пасху, однако Минобороны РФ зафиксировало почти 5 тысяч нарушений его условий с украинской стороны.

Курская область 10 апреля

Вблизи Курской области продолжаются бои. ВС РФ ведут наступление на Сумщине. За прошедшие сутки российские войска уничтожили больше 140 боевиков, а также бронемашину HMMWV, САУ «Богдана», пикапы, грузовики, квадроцикл, мотоцикл и почти два десятка БПЛА.

Бои идут у Новодмитровки. Здесь потери несёт 119-я бригада Территориальной обороны. Ей на помощь переброшены подразделения 53-го разведывательного батальона.

В Глухове ВС РФ уничтожили АЗС. Стоит отметить, что этот город находится в 15 километрах от Курской области. Через него проходит трасса на Рыльск, а рядом — в сторону Железногорска.

Донецкая Народная Республика 10 апреля

Армия России продолжает давить на противника в Константиновке, но ВСУ огрызаются. По данным WarGonzo, ВСУ попытались наступать в западной части города, но все попытки продвинуться были отбиты. Большую поддержку нашим штурмовикам оказывают операторы БПЛА.

— Интенсивность наших ударов по противнику в районе Константиновки растёт. Как на переднем крае, так и в ближнем тылу <…> Слаженное взаимодействие подразделений войск беспилотных систем с другими соединениями группировки позволяет держать противника под постоянным огневым давлением, срывая его попытки закрепления и перегруппировки на данном участке фронта, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Наступают подразделения ВС РФ и на Славянском направлении. По данным военного аналитика Анатолия Радова, 7-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада подошла к Кривой Луке. Отсюда остаётся 20 километров до Славянска, за который киевский режим отчаянно цепляется.

Расчёты БПЛА центра «Рубикон» уничтожили укрытия, технику и личный состав ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленский отказался уходить из Донбасса

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказался от вывода своих вооружённых формирований с территории ДНР. На этом настаивает Москва, а ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев отступить.

— Вице-президент, при всём уважении, не принимал участие в переговорах. Я думаю, что, если бы он принимал, он бы лучше понимал, что такое клочок, а что реальная территория Украины, важная, которая приоритетная с точки зрения безопасности. Там сильные оборонные конструкции, там сейчас живет около 200 тысяч человек, — заявил глава киевского режима Зеленский.

Карта СВО на 10 апреля 2026 года

Карта СВО на 10 апреля 2026 года. ВС РФ наступают в центре Константиновки. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Обмен телами: о чём говорят потери Украины

Россия и Украина обменялись телами погибших воинов. Киев получил 1000 тел и передал Москве останки 41 погибшего. В предыдущий раз аналогичное мероприятие прошло в феврале.

— Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит собираем и свои, и вражеские тела. Но Зеленский с Сырским весь март всем рассказывали, как они наступают на Днепропетровщине. По последним их заявлениям, аж 480 квадратных километров якобы освободили. А соотношение всё то же. Может, кто-то врёт? — отмечает военкор Александр Коц.

Авторы канала «Рыбарь» посчитали, что с 2025 года на Украину было передано 19 тысяч тел. Россия же вернула на Родину останки 553 своих бойцов.

Украину не ждут в НАТО: что взамен

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Киев не получит членство в Североатлантическом альянсе. Само вступление Украины в военный блок противоречит основополагающим документам этого государства. При объявлении независимости Украина провозгласила свой внеблоковый статус.

— Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идёт, речь идёт о том, что будут предоставлены надёжные гарантии безопасности, — сказал Рютте.

Владимир Зеленский уверен, что без Украины нет безопасности Европы. А с возможным выходом США из НАТО европейским государствам нужны новые союзники.

— Без Украины и Турции у Европы не будет армии, сопоставимой с российской. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях — и не одном море, — сообщил Зеленский.

Зеленский хочет встречу с Путиным: новое предложение

Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что он мог бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

— Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно, — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже говорил, что такая встреча состояться может, но на ней должны быть подписаны документы, завершающие вооружённый конфликт. Сам же глава государства приглашал Зеленского в Москву. Ему бы были предоставлены гарантии безопасности.

Авторы Даниил Черных