Вовчик умер, Делиева травят на Украине, Барский прогнулся под мову: как разошлись пути звёзд «Маски-шоу» В конце марта скончался 62-летний Владимир Вова Лысый Комаров, актёр из «Маски-шоу» — популярнейшей в девяностых одесской комик-группы, которую любили на территории всего СНГ. Как сейчас живут Делиев, Барский и другие участники шоу и как к ним относятся на Украине. 31 марта, 10:55

За что на Украине травят Георгия Делиева

Бессменным лидером «Маски-шоу» был ныне 66-летний Георгий Делиев. Его сложно назвать украинцем, это советский человек. Родился и вырос в Херсонской области, получил диплом архитектора в Одессе, стажировался в Пятигорске и Кишинёве. Ещё на студенческой скамье увлёкся пантомимой и клоунадой. Первым его работодателем в этой сфере стал знаменитый мим Вячеслав Асисяй Полунин, руководивший тогда ленинградским ансамблем «Лицедеи». Также Делиев отучился на режиссёра эстрады в московском ГИТИСе.

В восьмидесятых Георгий Делиев возглавил Одесскую филармонию и выступил сооснователем «Масок». Новое шоу стало сначала театральным, а позднее и телевизионным хитом. К нулевым годам пик славы комик-группы прошёл. Но сам Делиев оставался нарасхват на Украине: его признали народным артистом и дали ворох других наград поменьше.

В 2006 году Георгий Делиев выпустил сатирический клип «Рідна мова», где высмеял насильственную украинизацию страны президентом Ющенко. После этого у комика начались проблемы на родине. Его травили «за русскоязычный сепаратизм», включали в «топ-10 украинофобов». Ещё больше на него обрушились, когда он осудил Евромайдан, признался, что Крым мирно проголосовал за Россию, а также обвинил в разжигании конфликта Запад.

С 2014-го по 2022 год Георгий Делиев постепенно прогибался под давлениями неонацистов. Его заставили сняться в проукраинском пропагандистском полотне «Донбасс». Он перестал гастролировать в нашей стране и навсегда замолк насчёт политики.

После начала спецоперации Георгий Делиев опубликовал в своих соцсетях на русском языке молитву о мире и выложил православную икону. Он не обругал Россию, не перешёл на мову и не вывесил жовто-блакитный стяг. Уже пятый год Делиев живёт и даёт концерты в Париже. Разведён, рядом с ним его старшая дочь, внучка и двое малолетних сыновей.

Примеру Делиева покинуть Украину последовали и другие «маски»: Наталия Бузько с дочерью тоже улетела во Францию, Михаил Волошин вывез семью в Италию.

Последний скандал с участием Георгия Делиева случился в 2024 году. Он продавал свои любительские картины на международном форуме EuroWoman, организованном в поддержку Украины. Во время финального фото Делиев вдруг развернул флаг Палестины. Теперь Делиева собираются лишить звания народного артиста.

Как Барский продал Одессу и русский язык

C марта 2022 года «Маски-шоу» возглавляет 66-летний Борис Барский, который, в отличие от Делиева, готов плясать под дудку украинских властей. На самом деле Барский тоже какое-то время сопротивлялся, но в итоге сдался.

Борис Барский выпускник факультета атомной энергетики Одесского политеха, несколько лет работал по специальности. Также ещё студентом увлёкся клоунадой и пантомимой, позднее попал в ленинградскую студию Вячеслава Асисяя Полунина, далее учился в московском ГИТИСе, а в 1984 году примкнул к «Маскам-шоу». Как и Делиев, Барский обвешан регалиями, в том числе имеет статус народного артиста.

До поры до времени Борис Барский считался неблагонадёжным на Украине. Его постоянно упрекали в любви к русскому языку и неумению говорить по-украински. Барский лишь отмахивался — мол, это историческое наследие Одессы. Однако сейчас мнение комика радикально переменилось, такое ощущение, что с ним серьёзно поговорили украинские силовики.

Одесский театр «Масок» теперь публикует афишу только на мове. Репертуар тоже меняется: русскоязычные спектакли либо украинизируются, либо снимаются с показа. Сам Борис Барский русофобствует едва ли не в каждом интервью.

— Россия шлёт сюда «мясо». Это полицейское государство. Мы никогда уже не будем братскими. После нашей победы вся Одесса или весь мир должны станцевать гопак, — городит он.

Борис Барский всю жизнь женат на одной женщине. Их дочь уже давно взрослая, а сын умер много лет назад молодым.

Блёданс поддержала СВО и раненых

56-летняя Эвелина Блёданс была частью «Масок» в 1991–2005 годах. Она родилась в Ялте в обеспеченной латышской семье. Училась в Ленинградском институте театра и кинематографа, а также повышала квалификацию в центре классического мюзикла в штате Коннектикут.

После «Масок» Блёданс прочно обосновалась в России. Она активно снимается в кино, выступает на ТВ и играет в столичных театрах. Её снимали и снимают почти все крупные российские каналы

Врагом Украины Эвелина Блёданс стала в 2015 году, когда констатировала, что Крым никогда не был украинским. Сейчас она поддерживает как может спецоперацию — например, недавно выступила в госпитале Ейска для наших раненых бойцов.

— Последовала страшная волна угроз от украинцев в соцсетях, там не было такого типа «одумайся», там сразу «сдохни тварь», — призналась недавно актриса.

На самом деле Незалежную она не предавала. Блёданс была гражданкой СССР, а потом России, украинского гражданства у неё никогда не имелось.

Сейчас Эвелина Блёданс в разводе. Но всего у неё в жизни было три мужа. С первым, украинским, она поссорилась из-за СВО. Со вторым, израильским, поддерживает отношения из-за старшего сына, которого могут в любой момент мобилизовать в ЦАХАЛ на войну с Ираном. С третьим, российским, они растят её младшего сына.

Жизнь Эвелина Блёданс в России удалась. Она пользовалась 230-метровыми хоромами в доме-памятнике архитектуры возле Кремля и храма Христа Спасителя стоимостью до 250 млн рублей. Также у неё особняк в истринском элитном посёлке Павлово ценой до 100 млн рублей.

Авторы Пётр Егоров