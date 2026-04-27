Основатель ЛДПР Владимир Жириновский считал, что специальная военная операция должна завершиться не на территории Украины, а в Лондоне. Об этом рассказал его сын Олег Жириновский в интервью программе «Эмпатия Манучи».

Речь идёт о разговоре, состоявшемся уже в последние месяцы жизни политика. По словам Олега, вскоре после начала СВО его отец, находясь в больнице, поделился своим видением исхода событий. Он подозвал сына и тихо рассказал, что обо всём этом думает.

Жириновский-младший отметил, что, по мнению отца, операция не должна ограничиваться украинским направлением. Для достижения результата, как он передал, необходимо воздействовать на ключевые центры противника, которого политик сравнивал с «девятиголовой гидрой».

Напомним, что 25 апреля этого года Владимир Жириновский мог бы отметить своё 80-летие. Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что многие его прогнозы, которые сегодня воспринимаются как «сбывшиеся», на самом деле опирались на глубокое понимание политических процессов и анализ ситуации, а ничего сверхъестественного в этом нет.