Путин объяснил, на чём на самом деле основывались пророчества Жириновского

Президент России Владимир Путин заявил, что «предсказания» основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которые сейчас сбываются, были основаны на его глубоком знании обсуждаемого предмета. Своим мнением глава государства поделился в документальном фильме ИС «Вести» «Владимир Жириновский».

«На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил», — сказал Путин.

Президент отметил, что Жириновский был хорошо образованным человеком и умел ясно излагать свои мысли. Политик на протяжении более 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом всех восьми созывов Госдумы. Многие его высказывания о будущем России и мира продолжают цитировать до сих пор. Путин не раз отмечал его талант и вклад в политику.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В 2026 году в честь его 80-летия Госдума организует государственные мероприятия. Его сын Олег Жириновский (Эйдельштейн) находился рядом с отцом в больнице в последние дни. Президент Владимир Путин рассказал, что в 2022 году позвонил Жириновскому в клинику, чтобы поддержать его, и последние слова политика были: «Я ведь ещё нужен России».