«Я ведь ещё нужен России»: Путин раскрыл слова Жириновского во время последнего разговора

Президент РФ Владимир Путин рассказал о последнем разговоре с Владимиром Жириновским, который состоялся в 2022 году, когда основатель ЛДПР находился в клинике. В интервью для документального фильма ИС «Вести» «Владимир Жириновский» он отметил, что позвонил политику, чтобы поддержать его в трудный момент.

«Я хотел его поддержать. Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же ещё рано уходить. Я ведь ещё нужен России», — вспомнил Путин.

Президент подчеркнул, что Жириновский всегда стремился служить своей стране, и его отношение к делу и Родине было выдающимся.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В 2026 году в честь его 80-летия будут проведены государственные мероприятия, организованные Госдумой. Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.