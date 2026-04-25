Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 09:06

«Я ведь ещё нужен России»: Путин раскрыл слова Жириновского во время последнего разговора

Путин открыл подробности последнего звонка Жириновскому перед его смертью

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал о последнем разговоре с Владимиром Жириновским, который состоялся в 2022 году, когда основатель ЛДПР находился в клинике. В интервью для документального фильма ИС «Вести» «Владимир Жириновский» он отметил, что позвонил политику, чтобы поддержать его в трудный момент.

«Я хотел его поддержать. Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же ещё рано уходить. Я ведь ещё нужен России», — вспомнил Путин.

Президент подчеркнул, что Жириновский всегда стремился служить своей стране, и его отношение к делу и Родине было выдающимся.

«Был у него такой пунктик»: Фотограф Жириновского рассказал о странной находке в его машине

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В 2026 году в честь его 80-летия будут проведены государственные мероприятия, организованные Госдумой. Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Жириновский
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar