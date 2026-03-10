Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
10 марта, 11:26

Младший сын Жириновского назвал последнее желание отца

Владимир Жириновский. Обложка © Госдума РФ

Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.

По словам наследника, в один из дней Владимиру Вольфовичу стало лучше. Врачи даже разрешили ему домашнюю еду вместо больничного питания.

«И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий», — отметил Жириновский-младший беседе с «Царьградом».

Ранее Олег Жириновский подробно рассказал о конфликте вокруг наследства политика. Он заявил, что с момента смерти отца столкнулся с давлением и «судейским беспределом».

