Младший сын Жириновского назвал последнее желание отца

Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.

По словам наследника, в один из дней Владимиру Вольфовичу стало лучше. Врачи даже разрешили ему домашнюю еду вместо больничного питания.

«И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий», — отметил Жириновский-младший беседе с «Царьградом».

Ранее Олег Жириновский подробно рассказал о конфликте вокруг наследства политика. Он заявил, что с момента смерти отца столкнулся с давлением и «судейским беспределом».