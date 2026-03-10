Младший сын Жириновского назвал последнее желание отца
Владимир Жириновский. Обложка © Госдума РФ
Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.
По словам наследника, в один из дней Владимиру Вольфовичу стало лучше. Врачи даже разрешили ему домашнюю еду вместо больничного питания.
«И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий», — отметил Жириновский-младший беседе с «Царьградом».
Ранее Олег Жириновский подробно рассказал о конфликте вокруг наследства политика. Он заявил, что с момента смерти отца столкнулся с давлением и «судейским беспределом».
