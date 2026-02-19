Сыновья Жириновского не могут поделить наследство и судятся ради миллионов

Спор за наследство основателя ЛДПР Владимира Жириновского между его сыновьями продолжает набирать обороты. Как выяснил Telegram-канал SHOT, официальный наследник Игорь Лебедев (ныне Давид Гарсия) распродаёт недвижимость отца, в то время как внебрачный сын Олег Жириновский (Эйдельштейн) пытается сохранить родовое гнездо и доказать свои права через суд.

Лебедев выставил на продажу шестикомнатную квартиру на Нежинской улице в Москве стоимостью около 450 миллионов рублей, а также родовую усадьбу в подмосковном Дарьине, цена которой составляет примерно 200 миллионов. Именно в этом доме сейчас проживает Олег Эйдельштейн. Владимир Жириновский при жизни сам пустил его туда.

Родовая усадьба Жириновского в подмосковном Дарьине. Фото © SHOT

Эйдельштейн, взявший фамилию отца, провёл ДНК-экспертизу, которая подтвердила родство с вероятностью 99,99% — документ имеется в распоряжении SHOT. Однако суды с 2022 года не принимают это как достаточное доказательство. Накануне была отклонена очередная апелляция Олега.

Ранее Олег Жириновский (Эйдельштейн) попытался прорваться на «Жириновские чтения» в МГИМО, но получил отказ. В итоге он обозвал всех «стервятниками». Выводить его пришлсь Росгвардии.