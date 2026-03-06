Младший сын Жириновского заявил о «судейском беспределе» в борьбе с братом за наследство отца

Олег Жириновский (Эйдельштейн), младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского, впервые подробно рассказал о конфликте вокруг наследства. В программе «Мы в курсе» он заявил, что с момента смерти отца столкнулся с давлением и «судейским беспределом».

По его словам, дом, оформленный на него по ипотеке с 2019 года, стал предметом спора. Старший сын Жириновского — Игорь Лебедев (ныне Давид Гарсия) — как единственный законный наследник получил свидетельство о праве на наследство и, по утверждению Эйдельштейна, угрожал «порешать все суды».

В беседе с «Царьградом» Олег также сообщил, что ещё один дом в Москве, переданный брату действующим главой партии ЛДПР, уже выставлен на продажу. По его мнению, наследнику неинтересно сохранять память об отце — он всё распродаёт и даже сменил отчество.

«Если ты сын своего отца, то ладно ещё фамилия и имя — отчество-то зачем менять?» — недоумевает Эйдельштейн.

Ранее Life.ru рассказывал о споре за наследие политика: официальный наследник Давид Гарсия выставил на продажу два крупных актива отца: шестикомнатную квартиру на Нежинской улице в Москве (около 450 млн рублей) и родовую усадьбу в Дарьине (примерно 200 млн). Именно в этом доме сейчас живёт внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн. Сам Владимир Вольфович при жизни сам поселил его туда. Олег пытается сохранить недвижимость и доказывает свои права через суд.