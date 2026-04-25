Мишустин рассказал о ценном совете Жириновского на взлёте карьеры премьера

Глава правительства РФ Михаил Мишустин признался, что однажды получил очень дельный совет от создателя ЛДПР Владимира Жириновского. Чиновник должен был встретиться в Госдуме с фракциями как кандидат на пост премьера и ждал острых вопросов и пристального внимания к себе.

«Владимир Вольфович сразу дал мне совет, сразу же, я его прекрасно помню: «Михаил Владимирович, вы же ещё только молодой кандидат в председатели Правительства РФ, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение», — поделился Мишустин в документальном фильме о Жириновском, показанном ИС «Вести».

По словам премьера, Жириновский в обычной жизни был спокойным и сдержанным человеком. Его было приятно слушать, он умел всё разложить по полочкам и дать ценные советы. Основателя ЛДПР отличали мудрость и начитанность, признался Мишустин.

Напомним, в этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что «предсказания» основателя ЛДПР, которые сейчас сбываются, были основаны на его глубоком знании обсуждаемого предмета.