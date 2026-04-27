Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции около 1 145 военнослужащих. Соответствующие данные приводит Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Потери распределились по группировкам войск следующим образом. В зоне ответственности «Севера» уничтожено более 165 украинских военных, «Запада» — до 190, «Южной» — свыше 195. Самые высокие потери противник понёс на направлениях группировок «Центр» (до 280 человек) и «Восток» (до 270). Ещё порядка 45 военнослужащих ВСУ ликвидированы в зоне действий группировки «Днепр».

Ранее военный омбудсмен Украины заявила, что, по оценкам Минобороны страны, около 1,6 млн граждан могут быть призваны в ВСУ. По словам Ольги Решетиловой, украинское военное ведомство рассчитывает наладить диалог с теми, кто уклоняется от службы, чтобы вовлечь их в процесс.