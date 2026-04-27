Минобороны Украины насчитало 1,6 млн уклонистов от службы в ВСУ

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что, по оценкам Минобороны страны, около 1,6 млн граждан могут быть призваны в ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам Решетиловой, именно эти люди сейчас рассматриваются как потенциальный мобилизационный ресурс.

«1,6 миллиона человек - это люди, которые сейчас могут пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация», — заявила она.

Чиновница добавила, что украинское военное ведомство рассчитывает наладить диалог с теми, кто уклоняется от службы. Речь идёт о попытке вовлечь таких граждан в мобилизационный процесс. На этом фоне Минобороны Украины, как сообщается, разрабатывает реформу, направленную на усиление. Речь идёт о попытке вовлечь таких граждан в мобилизации. Она может затронуть в том числе тех, кто находится за пределами страны.

Ранее также появлялись сообщения, что Киев рассматривает возможность пересмотра системы бронирования граждан от мобилизации. Тема призыва остаётся одной из самых острых для Украины. Власти связывают расширение мобилизационного ресурса с необходимостью ротации и пополнения армии. В Киеве даже рассматривают полную отмену брони от мобилизации.