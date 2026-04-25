Все под ружьё: В Киеве рассматривают полную отмену брони от мобилизации

Министерство обороны Украины рассматривает варианты радикального изменения подхода к призыву в вооружённые силы. Об этом сообщила украинская журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники.

«Рассматривается вариант полной отмены брони от мобилизации, за исключением сотрудников оборонных предприятий», – сказала журналистка, уточнив, что к этой идее пока относятся скептически.

В числе других предложений – отмена розыска уклонистов и переход к более целевому набору. Например, по возрасту или по конкретным специальностям, передаёт «Страна.ua».

Забелина подчеркнула, что это лишь идеи, а не готовые инициативы, которые завтра спустят депутатам Рады для голосования.

На Украине бронь от мобилизации положена работникам предприятий, критически важных для экономики и обороны (ОПК, энергетика, IT, медицина, транспорт, АПК), а также госслужащим. Личная отсрочка (не бронь) предоставляется по семейным обстоятельствам (трое детей, уход за больным) или инвалидности.

Ранее Life.ru писал, что на Украине стартовала кампания по подготовке общественного сознания к мобилизации женщин. По мнению нардепа Артёма Дмитрука, Киев пытается компенсировать критическую нехватку мужчин за счёт представительниц прекрасного пола. Начать планируют с «логичных» категорий – например, женщин-медиков.