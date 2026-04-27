«Хватит уже!» В Германии в ярости из-за любезных подарков Мерца Украине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала решение властей ФРГ и лично канцлера Фридриха Мерца о строительстве социального жилья на Украине. Об этом она написала в соцсети X.

Она обратила внимание, что в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, а Берлин вместо этого занимается жилищными проблемами на Украине.

«Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!», — подчеркнула она.

Она добавила, что государству следует направить ресурсы на развитие собственного жилищного строительства, включая поддержку государственных и некоммерческих проектов, вместо вложений за рубеж.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что немедленное вступление Украины в ЕС невозможно, однако блок готов предложить Киеву символическое членство, разрешив присутствовать на всех собраниях, но без права голоса. При этом Владимир Зеленский требует сделать страну полноправным членом Евросоюза.