Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 08:20

«Хватит уже!» В Германии в ярости из-за любезных подарков Мерца Украине

Вагенкнехт возмутило решение Мерца строить доступное жильё на Украине вместо ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала решение властей ФРГ и лично канцлера Фридриха Мерца о строительстве социального жилья на Украине. Об этом она написала в соцсети X.

Она обратила внимание, что в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, а Берлин вместо этого занимается жилищными проблемами на Украине.

«Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!», — подчеркнула она.

Она добавила, что государству следует направить ресурсы на развитие собственного жилищного строительства, включая поддержку государственных и некоммерческих проектов, вместо вложений за рубеж.

Мерц похвалил Зеленского за долгую войну на Украине и призвал к продолжению
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что немедленное вступление Украины в ЕС невозможно, однако блок готов предложить Киеву символическое членство, разрешив присутствовать на всех собраниях, но без права голоса. При этом Владимир Зеленский требует сделать страну полноправным членом Евросоюза.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar