После удара по Уралу в Кремле рассказали, как Путину докладывают об атаках БПЛА

Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию обо всех происшествиях, связанных с атаками беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о докладах после атаки дронов на Урал. По словам Пескова, президенту регулярно поступают сводки о происходящем и обстановке вокруг действий киевского режима.

Поводом для вопроса стала атака на Екатеринбург 25 апреля. По данным властей Свердловской области, беспилотник повредил жилой дом, после чего из здания эвакуировали людей. На месте работали спасательные службы и оперативный штаб.

Позже сообщалось, что за медицинской помощью после удара обратились несколько человек. Тяжёлых пациентов среди них не было, в основном речь шла об отравлении продуктами горения лёгкой степени. Одну женщину госпитализировали.

Атака на Екатеринбург стала особенно резонансной, потому что украинские беспилотники впервые достигли территории Урала. В тот же день сообщалось и о попытке удара по инфраструктурному объекту в Челябинской области.

Полпред президента в УрФО Артём Жога после происшествия заявил, что Урал теперь находится в зоне досягаемости беспилотников, и призвал жителей быть бдительными.