«Будем отвечать жёстко»: Атака дронов на Урал не останется без последствий, заверил генерал

Атака украинских беспилотников в ночь на 25 апреля на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. Об этом заявил заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с AиФ.

«Мы в общей системе ответа, потому что они действуют агрессивно, атакуя российские регионы, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения. Мы будем отвечать очень жёстко», – подчеркнул генерал-майор.

По словам Попова, ВС РФ продолжат наносить удары по энергообъектам, связанным с обеспечением предприятий ВСУ, по выявленным складам вооружения, по различным объектам военно-промышленного комплекса, заводам и цехам сборки и комплектации беспилотников, а также по другим военным целям. Сейчас, отметил он, российские войска начали бить по линиям связи противника.

Ранее Life.ru писал, что российские подразделения нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки Киева. Высокоточное оружие большой дальности поразило цели, используемые в интересах ВСУ. Удары наносились с земли, воздуха и моря.