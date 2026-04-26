Шестилетняя девочка погибла, выпав из окна в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найдено тело шестилетней девочки. Предварительно, причина смерти — падение из окна после того, как ребёнок облокотился на москитную сетку, сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту гибели малолетней. Трагедия произошла вечером 26 апреля в квартире на улице Шефской. Ребёнок остался в комнате один без присмотра взрослых.

«По всей видимости, во время инцидента ребенок остался в комнате наедине», — уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Мать в тот момент находилась на кухне и готовила еду.

В ведомстве отметили, что семья считается полной и благополучной, на профилактическом учёте не состояла. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковном ЖК «Дубки» шестилетний ребёнок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Рядом с телом нашли москитную сетку.