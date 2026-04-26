В Кимрах после падения из окна пятого этажа погиб трёхлетний мальчик

В городе Кимры Тверской области из окна пятого этажа жилого дома №11 по улице Баклаева выпал трёхлетний мальчик. Об этом сообщила местная прокуратура.

По предварительным данным, ребёнок находился в комнате один и самостоятельно открыл окно. В момент происшествия мать была в другой комнате. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался. На место выехал Кимрский межрайонный прокурор Андрей Воробьев.

Установление всех обстоятельств и причин трагедии контролируется надзорным ведомством. По результатам проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о несовершеннолетних. Ход процессуальной проверки также находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

