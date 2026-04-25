Калининградец выбросил в окно родную мать, она погибла

В Калининграде 38-летний нетрезвый мужчина вытолкнул в окно второго этажа собственную мать во время бытовой ссоры в квартире, 67-летняя женщина скончалась в больнице от полученных травм. Об этом рассказали в региональном СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

«По версии следствия, вечером 21 апреля текущего года, обвиняемый, дома по месту жительства по улице Коммунистической в Калининграде, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры вытолкнул свою 67-летнюю мать в окно», — уточнили в СК.

Подозреваемый отправлен в СИЗО. Он уже имеет условную судимость. Мужчина нигде не работает и страдает алкогольной зависимостью. В содеянном обвиняемый уже сознался. Объяснить причину ссоры он не смог.

Ранее в Серпухове была задержана 28-летняя иностранка, подозреваемая в убийстве собственной новорождённой дочери. Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли на днях у мусорных контейнеров. Личность матери установили благодаря генетической экспертизе. Женщина уже призналась в содеянном.