25 апреля, 10:27

«А вдруг я кого-то убил?» Мужчина с окровавленными руками ворвался в салон красоты

Окровавленный мужчина с газовым ключом зашёл в салон красоты в Алматы

Мужчина с окровавленными руками и газовым ключом в руках зашёл в однин из салонов красоты в Алматы и потребовал показать ему, где можно умыться. Инцидент попал на видео.

Мужчина с окровавленными руками ворвался в салон в Алматы.

Администратор попросила незваного гостя покинуть салон. В ответ он произнёс фразу: «А вдруг я кого-то убил?». Испуганная девушка указала на дверь уборной.

Мужчина спокойно помылся и вышел на улицу, после чего администратор сразу вызвала полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. По предварительным данным, при нём также находился нож.

В полиции уточнили, что злоумышленник был в нетрезвом состоянии. Вся кровь, как оказалось, принадлежит ему, а телесные повреждения он нанёс себе сам. Угрозы для окружающих мужчина не представлял, заявили в департаменте полиции.

Ранее во Владивостоке 24-летний мужчина устроил стрельбу в баре из травматического пистолета, в результате чего пострадал 20-летний посетитель. Мужчину задержали.

Александра Мышляева
