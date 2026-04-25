«А вдруг я кого-то убил?» Мужчина с окровавленными руками ворвался в салон красоты
Окровавленный мужчина с газовым ключом зашёл в салон красоты в Алматы
Мужчина с окровавленными руками и газовым ключом в руках зашёл в однин из салонов красоты в Алматы и потребовал показать ему, где можно умыться. Инцидент попал на видео.
Администратор попросила незваного гостя покинуть салон. В ответ он произнёс фразу: «А вдруг я кого-то убил?». Испуганная девушка указала на дверь уборной.
Мужчина спокойно помылся и вышел на улицу, после чего администратор сразу вызвала полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. По предварительным данным, при нём также находился нож.
В полиции уточнили, что злоумышленник был в нетрезвом состоянии. Вся кровь, как оказалось, принадлежит ему, а телесные повреждения он нанёс себе сам. Угрозы для окружающих мужчина не представлял, заявили в департаменте полиции.
