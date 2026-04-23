Во Владивостоке задержали мужчину за стрельбу в баре

Во Владивостоке 24-летний мужчина устроил стрельбу в баре из травматического пистолета, в результате чего пострадал 20-летний посетитель. Как сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю, подозреваемый был задержан.

«В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района Владивостока поступила телефонограмма из медицинского учреждения. Медик сообщил о том, что в больницу поступил 20-летний молодой человек с признаками огнестрельного ранения. Прибывшие на место происшествия полицейские установили: потерпевший, находясь в баре, расположенном на улице Светланской, вступил в конфликт с незнакомцем, который выстрелил в него», — говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска установили личность предполагаемого стрелявшего, отследив его по записям камер видеонаблюдения. Мужчину задержали. Травматический пистолет изъят. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

