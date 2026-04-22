Россиянин получил 2 года колонии за нападение с трубой на главу района

В Пензенской области местный житель приговорён к двум годам колонии-поселения за нападение на главу районной администрации Александра Помогайбо с использованием трубы. Об этом сообщила пресс-служба Каменского городского суда во «Вконтакте».

Суд квалифицировал действия злоумышленника по 112-й статье Уголовного кодекса — она касается умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Полученные потерпевшим травмы хоть и не угрожали жизни и не дотягивали до признаков более суровой 111-й статьи, однако привели к длительному расстройству здоровья, а сам нападавший использовал в качестве оружия трубу. Фигуранту назначили наказание в виде 2 лет колонии-поселения и до вступления приговора в силу оставили под стражей.

«Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего П. о возмещении морального вреда, причинённого преступлением, в его пользу с К. взыскано 150 тысяч рублей», — отметили представители ведомства.

В суде также сообщили, что дожидаться вступления приговора в силу осуждённый будет в СИЗО.

Напомним, в конце лета 2025 года главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо избили металлической трубой после конфликта из-за сноса бани. Сообщалось, что он назвал злоумышленника «свиньёй» и после этого мужчина не сдержался.