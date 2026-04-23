Россиянин устроил кроваую расправу средь бела дня: он ранил жену и убил её любовника

В Волгоградской области произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие и погибшие. Инцидент случился прямо на улице, сообщают источники «Рен-ТВ».

По предварительной информации, местный житель открыл огонь, на почве ревности решив разобраться с женой и её предполагаемым любовником. В ходе конфликта женщина получила ранения.

Еётспутник, по данным из местных пабликов, скончался на месте происшествия. Также пули задели случайного прохожего, оказавшегося рядом в момент инцидента.

Свидетели вызвали экстренные службы. Вскоре после случившегося стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время на месте работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и степень причастности задержанного к совершению преступления. В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для фигуранта.