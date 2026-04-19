В Чернигове двое мужчин открыли стрельбу по детям на улице, есть пострадавшие

На Украине снова произошла стрельба. В Чернигове двое мужчин открыли огонь по детям прямо на улице. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщает «Страна.ua».

Подробности случившегося, включая состояние детей и причины трагедии, пока уточняются. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, престуники уже задержаны сотрудниками полиции. При этом официальных комментариев от правоохранительных органов ещё не поступало.

Напомним, что ранее Дмитрий Васильченков расстрелял из автомата прохожих в упор в Киеве, затем забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Преступник был ликвидирован в ходе штурма. Произошедшее квалифицируют как теракт. Погибли шестеро. Пострадали больше 10 человек, среди них — младенец. Васильченков был принудительно призван в Киеве несколько дней назад, однако сбежал из воинской части, прихватив оружие.