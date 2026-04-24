Задержана мать убитой новорожденной девочки, брошенной у мусорки в Серпухове

В Серпухове задержана 28-летняя иностранка, подозреваемая в убийстве собственной новорожденной дочери, сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области. Тело младенца с признаками насильственной смерти было обнаружено на днях у мусорных контейнеров.

Следственные мероприятия в жилище задерженной. Видео © МАКС / Следком Подмосковья

Личность матери установили благодаря генетической экспертизе, которая подтвердила совпадение ее ДНК с ДНК ребенка. На допросе женщина дала признательные показания.

«В настоящее время женщина задержана, в ходе допроса дала следователю признательные показания. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об её аресте», — говорится в сообщении СК.

Напомним, тело малышки нашли местные жители вечером 21 апреля рядом с домами на улице Ленина в посёлке Большевик. Девочка родилась недоношенной. Возбуждено уголовное дело по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребёнка») УК РФ.