22 апреля, 09:10

Родила, зарезала и выбросила на помойку: В Серпухове возбудили дело по факту убийства ребёнка

СК РФ: В Серпухове возбудили дело по факту убийства младенца матерью

Обложка © Life.ru

В посёлке Большевик под Серпуховом будут судить мать, которая убила свою новорождённую дочку. Об этом рассказали в главном следственном управлении СК России по Московской области.

Напомним, тело крохи с колото-резаными ранами нашли у контейнерной площадки во дворе многоэтажных домов. Это произошло накануне на улице Ленина.

Правоохранители уже возбудили по этому факту уголовное дело. Оно квалифицировано по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорождённого ребёнка.

«Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, проводятся допросы и розыскные мероприятия», — сообщили представители ведомства.

Жительницу Таганрога осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отправили в СИЗО пару за убийство новорождённого ребёнка с особой жестокостью. По версии следствия, они целенаправленно лишили его еды и воды до самой смерти. Позже стало известно. что у них были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Вероника Бакумченко
