Жительницу Таганрога осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата

Суд приговорил жительницу Таганрога к 18 годам лишения свободы за убийство младенца и ранение его брата. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что преступление произошло в ноябре 2024 года в квартире на улице Пальмиро Тольятти. По данным ведомства, женщина избила своих шестимесячных сыновей. Один ребёнок погиб, второго удалось спасти. В прокуратуре уточнили, что суд признал подсудимую виновной.

«Суд приговорил виновную к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года», — говорится в сообщении.

