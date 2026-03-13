Владимир Путин
12 марта, 21:17

Жительницу Таганрога осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Суд приговорил жительницу Таганрога к 18 годам лишения свободы за убийство младенца и ранение его брата. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что преступление произошло в ноябре 2024 года в квартире на улице Пальмиро Тольятти. По данным ведомства, женщина избила своих шестимесячных сыновей. Один ребёнок погиб, второго удалось спасти. В прокуратуре уточнили, что суд признал подсудимую виновной.

«Суд приговорил виновную к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года», — говорится в сообщении.

Ранее Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе пожизненный приговор жителю Нижнего Тагила Владимиру Александрову. Мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Защита осуждённого подавала апелляционную жалобу, в которой настаивала на его невиновности. Однако судебная коллегия отклонила эти доводы. Таким образом, первоначальный приговор Свердловского областного суда остался без изменений. Александров будет отбывать наказание в колонии строгого режима пожизненно.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

