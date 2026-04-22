Тело новорождённого ребёнка нашли в мусорном контейнере в Подмосковье
В посёлке Большевик Серпуховского округа обнаружено тело новорождённого ребёнка рядом с мусорными контейнерами. Об этом пишет сайт Mk.ru.
Тело ребёнка нашли местные жители. По предварительным данным, младенец мог родиться преждевременно у иностранки, однако точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. На месте работают следователи и криминалисты.
Ранее в Тюмени произошёл резонансный инцидент с обнаружением младенца, оставленного в городском парке. Ребёнка нашли на Игримской улице. Новорождённая девочка была скрыта под слоем листвы. Когда её обнаружили, состояние ребёнка уже оценивалось как критическое.
