Тело новорождённого ребёнка нашли в мусорном контейнере в Подмосковье

В посёлке Большевик Серпуховского округа обнаружено тело новорождённого ребёнка рядом с мусорными контейнерами. Об этом пишет сайт Mk.ru.

Тело ребёнка нашли местные жители. По предварительным данным, младенец мог родиться преждевременно у иностранки, однако точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее в Тюмени произошёл резонансный инцидент с обнаружением младенца, оставленного в городском парке. Ребёнка нашли на Игримской улице. Новорождённая девочка была скрыта под слоем листвы. Когда её обнаружили, состояние ребёнка уже оценивалось как критическое.