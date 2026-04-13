Мёртвого младенца бросили в «могиле» из листвы в тюменском парке

В Тюмени обнаружили оставленного в парке младенца, спасти его не удалось. Об этом сообщает портал 72.ru.

По информации источника, ребёнка нашли на Игримской улице. Когда девочку обнаружили, её состояние уже было критическим. Местные жители рассказали, что младенец был скрыт под ворохом листьев. К моменту обнаружения она уже была «немного посиневшей».

