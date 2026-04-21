Тела 50 неизвестных младенцев и шести взрослых нашли на заброшенном кладбище

Полиция Тринидада и Тобаго начала срочное расследование после обнаружения большого количества человеческих останков на заброшенном кладбище Кумуто. Среди найденных тел — десятки младенцев и несколько взрослых.

По предварительным данным, речь идет о телах 50 младенцев и шести взрослых. Правоохранители уже назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить личности погибших и причины их смерти.

«Характер этого открытия вызывает глубокую тревогу, и мы понимаем, какое эмоциональное воздействие оно окажет на семьи и все национальное сообщество», — сообщает полиция.

В полиции уточнили, что среди взрослых обнаружены тела четырех мужчин и двух женщин. Не исключается версия незаконной утилизации тел, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Ситуация развивается на фоне сложной обстановки в стране. В Тринидаде и Тобаго действует режим чрезвычайного положения, который вводился уже несколько раз за последние годы.

Несмотря на официальные заявления о снижении уровня преступности, международные наблюдатели продолжают считать страну одним из центров наркотрафика в регионе. По данным американского Госдепа, уровень убийств остаётся одним из самых высоких в мире

А в ирландском Туаме, графство Голуэй, развернулись масштабные поиски останков младенцев. Предполагается, что в бывшем учреждении для матерей и детей, действовавшем с 1925 по 1961 год, находится массовое захоронение почти 800 малышей, которых скинули в яму.