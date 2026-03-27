27 марта, 18:31

Тело младенца с признаками насильственной смерти найдено на свалке в Дагестане

Обложка © Life.ru

В Хасавюрте (Республика Дагестан) возбуждено уголовное дело по факту убийства новорождённого мальчика. Тело младенца с признаками насильственной смерти обнаружили 26 марта на мусорной свалке в местности Аркабаш, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Подозреваемой по делу проходит мать ребёнка. Уголовное дело квалифицировано по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого). В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. Прокуратура Дагестана взяла на контроль ход расследования.

Ранее в Петропавловске-Камчатском полиция продолжает поиски женщины, причастной к гибели новорождённого, чье тело было обнаружено на мусорном полигоне 6 марта 2024 года. За помощь в раскрытии преступления и установлении виновных назначено вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Младенец, доношенный и родившийся живым, предположительно, погиб от переохлаждения; его тело было завернуто в пододеяльник с леопардовым принтом.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
