На Камчатке ищут мать младенца, найденного на свалке

В Петропавловске-Камчатском продолжают искать женщину, причастную к гибели новорождённого. Тело ребёнка обнаружили на мусорном полигоне два года назад. Об этом сообщили в МВД по региону.

«За оказание содействия в раскрытии данного преступления и за информацию, непосредственно ведущую к установлению лиц причастных к гибели ребенка, гарантируется выплата денежного вознаграждения в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей», — говорится в сообщении.

Страшную находку сотрудники полигона сделали 6 марта 2024 года. На территории свалки обнаружили тело младенца. По данным правоохранителей, ребёнок был славянской внешности, доношенный и родился живым. Примерный период рождения — с середины февраля до начала марта.

Тело было завёрнуто в пододеяльник с изображением леопардов. Следствие рассматривает переохлаждение как возможную причину гибели. После обнаружения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого. Однако установить подозреваемую до сих пор не удалось. Сейчас полиция вновь обратилась к жителям региона с просьбой помочь расследованию.

