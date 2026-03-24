Насиловавшую своих детей петербурженку отправили за решётку на 20 лет

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу о насилии над детьми. 40-летняя Мария Пекина признана виновной и получила 20 лет колонии общего режима. Ей также запретили работать с детьми в течение 11 лет. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

По версии следствия, в 2024 году женщина вместе с мужчиной совершала насильственные действия в отношении своих детей — 7-летней девочки и 4-летнего мальчика. Второй фигурант дела, Александр Авербух, освобожден от уголовной ответственности из-за невменяемости. Суд направил его на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших — им присуждена компенсация в размере 6 миллионов рублей.

