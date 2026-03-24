Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 14:52

Госдума запретила устанавливать испытательный срок матерям с детьми до трёх лет

Обложка © Life.ru

Госдума приняла законопроект, который запрещает назначать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет. Об этом следует из протокола пленарного заседания. Новая норма расширяет действующие трудовые гарантии. Сейчас такая защита распространяется только на сотрудниц, у которых есть ребенок младше полутора лет.

Авторы инициативы пояснили, что период воспитания малыша до трех лет связан с высокой нагрузкой и большой ответственностью для матери. По их оценке, дополнительная проверка при трудоустройстве создает лишний стресс и мешает возвращению к профессии после декрета. Документ внесла в нижнюю палату группа парламентариев во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поправки должны усилить защиту трудовых прав женщин, которые выходят на работу после отпуска по уходу за ребенком.

«Я не героиня, просто живу»: 28-летняя россиянка рассказала Life.ru, как не сойти с ума с шестью детьми

Инициатива вписывается в курс на поддержку семей с детьми. Власти не раз подчеркивали, что помощь родителям и создание более комфортных условий для воспитания ребенка остаются одним из приоритетов государственной политики.

Ранее Госдума также одобрила закон, который вводит широкий пакет социальных гарантий для женщин, получивших звание «Мать-героиня». Этот статус приравнивается к высшим государственным званиям России — Герою России и Герою Труда.

Рынок труда в России вошёл в фазу ожидания — всё замерло в неопределённости

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar