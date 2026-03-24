Госдума запретила устанавливать испытательный срок матерям с детьми до трёх лет

Госдума приняла законопроект, который запрещает назначать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет. Об этом следует из протокола пленарного заседания. Новая норма расширяет действующие трудовые гарантии. Сейчас такая защита распространяется только на сотрудниц, у которых есть ребенок младше полутора лет.

Авторы инициативы пояснили, что период воспитания малыша до трех лет связан с высокой нагрузкой и большой ответственностью для матери. По их оценке, дополнительная проверка при трудоустройстве создает лишний стресс и мешает возвращению к профессии после декрета. Документ внесла в нижнюю палату группа парламентариев во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поправки должны усилить защиту трудовых прав женщин, которые выходят на работу после отпуска по уходу за ребенком.

Инициатива вписывается в курс на поддержку семей с детьми. Власти не раз подчеркивали, что помощь родителям и создание более комфортных условий для воспитания ребенка остаются одним из приоритетов государственной политики.

Ранее Госдума также одобрила закон, который вводит широкий пакет социальных гарантий для женщин, получивших звание «Мать-героиня». Этот статус приравнивается к высшим государственным званиям России — Герою России и Герою Труда.