Рынок труда в России вошёл в фазу ожидания — всё замерло в неопределённости

Российский рынок труда перешёл в новую фазу — «рынок ожидания», где работодатели не нанимают, а кандидаты не спешат соглашаться на предложения. Об этом «Газете.ru» рассказал управляющий партнёр кадровой компании Владислав Быханов.

По его словам, компании откладывают решения из-за нехватки новых проектов, а соискатели предпочитают переждать неопределённость. Летний сезон усиливает стагнацию. В результате вакансии есть, кандидаты есть, но скорость найма падает.

Параллельно растёт альтернативный сегмент — платформенная занятость. Фриланс-биржи и цифровые платформы становятся полноценной моделью работы. Специалисты выбирают гибкость, бизнес — проектную занятость, снижая зависимость от штата.

Бизнес также перестраивается: автоматизация, внедрение ИИ, сокращение постоянных команд и переход к гибким структурам помогают снизить зависимость от человеческого фактора.

Эксперты считают, что «режим ожидания» временен, но рынок после него изменится навсегда. Закрепятся проектная занятость, гибридные модели, снижение роли классического найма и усиление конкуренции за сильных специалистов.

«Пока же рынок остаётся в точке неопределённости, и выигрывают самые адаптивные», — резюмировал Быханов.

