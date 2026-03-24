Почти 400 тысяч в месяц: На какие должности в РФ зовут мигрантов с самой высокой зарплатой

В России проанализировали предлагаемый доход для мигрантов. Лидером по уровню оплаты стала вакансия председателя правления в столице с зарплатой 380 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минтруда.

Следом идёт позиция менеджера по образовательной деятельности в Удмуртии. Там заработок составит почти 303 тысячи рублей. Замыкает тройку самых дорогих предложений директор по производству в Амурской области с окладом в 255 тысяч.

Высокий доход ожидает и представителей рабочих специальностей. Например, начальник участка в строительстве в Красноярском крае может рассчитывать на 250 тысяч рублей. Аналогичную сумму предлагают директору центра в Москве и вице-руководителю кружка в Татарстане.

В том же Красноярском крае ищут прорабов и начальника склада ГСМ с оплатой в 230 тысяч. Столько же готовы платить директору департамента в столице и токарю в Ямало-Ненецком автономном округе.

Впрочем, вилка предложений очень широкая. На другом полюсе оказались вакансии с оплатой, не превышающей 25 тысяч рублей. Подобные варианты в основном сосредоточены во Владимирской и Самарской областях.

Самая скромная цифра зафиксирована для шеф-повара в Смоленской области — всего 23,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее юрист предупредил о штрафах и потере привилегий при зарплате в конвертах. Распространено заблуждение, что ответственность за «серую» зарплату несёт только работодатель. Однако на практике работник также обязан уплачивать НДФЛ со своих доходов.