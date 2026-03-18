Госдума приняла в I чтении законопроект об ужесточении правил для мигрантов и их детей

Госдума в первом чтении приняла законопроект, вносящий существенные изменения в правила пребывания иностранных граждан в России. Документ ужесточает требования к трудовым мигрантам и членам их семей, вводя новые механизмы контроля за доходами и легальностью нахождения в стране.

Судьба детей мигрантов

Ключевое нововведение касается несовершеннолетних детей иностранцев, работающих в РФ по патенту. Законопроект обязывает их по достижении 18 лет в течение 30 дней либо покинуть Россию, либо легализоваться самостоятельно — оформить патент или найти иные законные основания для пребывания. При этом продление срока нахождения детей на иждивении родителей теперь будет требовать уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ за каждого ребёнка.

Контроль за доходами и аннулирование ВНЖ

Законопроект вводит жёсткие требования к трудовой занятости мигрантов. Предлагается аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) тем иностранцам, которые проработали менее 10 месяцев в году с момента выдачи документа. Это правило распространяется и на работающих у физических лиц.

Кроме того, вводится запрет на выдачу или продление патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума. Налоговые органы будут в автоматическом режиме передавать в МВД данные о доходах иностранцев за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Информация будет формироваться ФНС на основе отчётности работодателей и сведений от самозанятых мигрантов.

Для подтверждения права на временное или постоянное проживание иностранцы должны будут предоставлять справки о доходах, налоговые декларации или документы об уплате НДФЛ.

Новые пороги для высококвалифицированных специалистов

Отдельный блок поправок касается высококвалифицированных специалистов (ВКС). Законопроект повышает минимальный порог заработной платы для признания иностранца ВКС. Для льготных категорий (медицинские, педагогические, научные работники, сотрудники «Сколково» и «Сириуса») он составит 358,5 тысячи рублей в месяц. Для всех остальных иностранцев минимальная планка устанавливается на уровне 717 тысяч рублей в месяц. Предусматривается ежегодная индексация этих сумм исходя из роста средней зарплаты в России.

Ранее правительственная комиссия одобрила инициативу МВД о расширении оснований для высылки иностранцев из России. Поправки в КоАП касаются правонарушений в сфере экстремизма и угроз общественной безопасности. В частности, изменения затронут религиозную деятельность, принуждение к участию в забастовках, злоупотребление свободой СМИ и распространение радикального контента. В наиболее серьёзных случаях выдворение станет безальтернативной мерой.