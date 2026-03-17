Правительство одобрило расширение числа оснований для выдворения иностранцев

Правительственная комиссия поддержала инициативу МВД о расширении оснований для высылки иностранцев из страны. Новые поправки в КоАП касаются правонарушений, связанных с экстремизмом и угрозами общественной безопасности, пишет газета «Ведомости».

Владимир Груздев из Ассоциации юристов России уточнил, что изменения затронут сферу религии, принуждение к забастовкам, злоупотребления свободой СМИ и распространение радикального контента. В наиболее опасных ситуациях принудительное выдворение станет безальтернативной мерой.

Законопроект также упрощает судебную процедуру. Для случаев, связанных с участием в деятельности нежелательных организаций, планируют отменить обязательную оценку личности правонарушителя, делая вердикт автоматическим.

Помимо удаления из государства, проект закона предлагает повысить взыскания за нарушение миграционного режима и правил пересечения госграницы. Поправки касаются 18-й главы КоАП РФ.

Для простых проступков денежное наказание вырастет с 2–5 тысяч до 4–7 тысяч рублей. За квалифицированные деяния придётся заплатить от 7 до 9 тысяч вместо нынешних пяти-семи.

Ранее правительство России направило в Госдуму законопроект, который, по сути, запретит выдавать или продлевать рабочие патенты мигрантам, если они зарабатывают меньше прожиточного минимума. Этот документ уже можно найти в электронной базе парламента.