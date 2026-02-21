Олимпиада в Милане
21 февраля, 16:41

В Госдуму внесли законопроект о запрете на выдачу патента мигрантам с низкими доходами

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Правительство России направило в Госдуму законопроект, который, по сути, запретит выдавать или продлевать рабочие патенты мигрантам, если они зарабатывают меньше прожиточного минимума. Этот документ уже можно найти в электронной базе парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что патент не дадут или заберут, если о мигранте нет нужной информации, или если его доход за месяц окажется меньше прожиточного минимума, который рассчитывается на него самого и его семью, живущую в России на его обеспечении.

В пояснительной записке особо отмечается, что условия не распространяются на случаи, когда иностранный гражданин впервые получает патент, либо когда его трудовая деятельность заключается исключительно в оказании услуг физическим лицам для их личных, бытовых или аналогичных нужд, не имеющих отношения к предпринимательству.

Ранее Life.ru писал, что Госдума поддержала законопроект об ужесточении правил медосвидетельствования для мигрантов. Теперь иностранцы должны будут проходить обязательные обследования в течение 30 дней после въезда и подтверждать отсутствие опасных инфекций и ВИЧ, оплачивая процедуру самостоятельно. Без этой справки получить патент, разрешение на работу или вид на жительство станет невозможно.

