Госдума приняла проект о повышении штрафов за отказ мигрантов от медосвидетельствования

Государственная Дума приняла в первом чтении масштабный законопроект, ужесточающий правила медицинского освидетельствования для мигрантов и устанавливающий суровые штрафы за уклонение от этой процедуры. Документ был внесён большой группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Согласно инициативе, иностранные граждане и лица без гражданства, въехавшие в Россию, обязаны будут пройти медосвидетельствование в течение 30 дней (вместо действующих 90) и повторять его ежегодно, если срок пребывания превышает месяц. Обследование мигранты будут оплачивать самостоятельно. Оно должно выявить отсутствие опасных инфекций, ВИЧ и фактов употребления наркотиков. Прохождение этой процедуры станет обязательным условием для получения разрешения на работу, патента или вида на жительство.

Ключевым нововведением стало установление административной ответственности. За отказ или уклонение от медосмотра предусмотрен штраф от 25 до 50 тысяч рублей с возможным последующим выдворением из страны. В случае неуплаты штрафа его размер удваивается. Кроме того, жёсткие санкции, вплоть до миллиона рублей или приостановления деятельности на 90 суток, вводятся для организаций, нарушающих порядок проведения освидетельствования.

Результаты обследований будут вноситься в единую электронную систему. Если у мигранта обнаружат опасное заболевание или факт употребления наркотиков, медицинские организации обязаны уведомить МВД и Роспотребнадзор для возможного решения о депортации.

Если закон будет окончательно принят и подписан президентом, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести пожизненный запрет на въезд в Россию для всех иностранцев, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. По его словам, безопасность россиян должна быть в приоритете, и страна не должна становиться полигоном для проверки исправительных систем других государств. Он считает необходимым запретить въезд таким лицам, даже если их судимость погашена.