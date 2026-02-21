Детей трудовых мигрантов захотели обязать уезжать из России по достижении 18 лет

В Госдуму поступил законопроект от Правительства РФ, предлагающий, чтобы дети мигрантов, чьи родители работают по патенту, по достижении 18 лет либо уезжали из России, либо получали собственный патент. Документ опубликован в электронной базе.

Предлагаемые поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан» устанавливают новые условия для пребывания детей мигрантов на территории РФ. Согласно данным изменениям, дети иностранных работников смогут находиться в стране исключительно в период действия разрешения на работу их родителей. Кроме того, обязательным условием станет уплата трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц как за себя, так и за каждого ребенка. По достижении совершеннолетия (18 лет) дети мигрантов будут обязаны покинуть Россию в течение 30 дней или в тот же срок подать заявление на оформление патента.

Ранее Life.ru писал, что Госдума поддержала законопроект об ужесточении правил медосвидетельствования для мигрантов. Теперь иностранцы должны будут проходить обязательные обследования в течение 30 дней после въезда и подтверждать отсутствие опасных инфекций и ВИЧ, оплачивая процедуру самостоятельно. Без этой справки получить патент, разрешение на работу или вид на жительство станет невозможно.